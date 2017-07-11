Трамп заявил, что дни ИГИЛ в Сирии и Ираке сочтены

191 просмотр
Вторник, 11 июля 2017, 06:00

Президент США Дональд Трамп поздравил иракские силы безопасности, поддерживаемые США, с тем, что они взяли под контроль Мосул и освободили его от террористов ИГИЛ.

Об этом сообщает Washington Examiner.

"Мы поздравляем премьер-министра Хайдера аль-Абаде, иракские силы безопасности и всех иракцев за их победу над террористами, которые являются врагами всех цивилизованных людей… Мы скорбим о тысячах иракцев, жестоко убитых ИГИЛ и о миллионах иракцев, пострадавших от ИГИЛ", - заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что дни ИГИЛ в Ираке и Сирии сочтены. Он пообещал, что его администрация "будет продолжать добиваться полного уничтожения ИГИЛ".

Ранее в понедельник, 10 июля, премьер-министр Ирака официально объявил о победе над "Исламским государством" в городе Мосул.

Темы: терроризм Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лидеры G20 приняли заявление о противодействии терроризму 8 июля 2017, 06:58
По Беларуси ездят машины с номерами боевиков ОРЛО 5 июля 2017, 15:54
В Киеве прощаются с Шаповалом: церемония – под усиленной охраной 30 июня 2017, 13:35
powered by lun.ua
Главные новости
Белый дом поддерживает введение новых санкций против РФ
ГПУ: За службу на стороне боевиков к ответственности привлечено 84 иностранца
Розенблата исключили из фракции
Официально: Ryanair отказался от выхода на украинский рынок
Все новости
Проект

Девушка с протезом объехала всю Европу

Медреформа

Началу медреформы нет конца: что еще нужно в ней учесть