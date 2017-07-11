Сутки в АТО: 22 обстрела, в результате подрыва погиб боец ВСУ

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Вторник, 11 июля 2017, 07:38

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Около 19 часов, в районе Станицы Луганской результате подрыва погиб один украинский воин", - сообщили в штабе.

На Мариупольском направлении зафиксировано 12 обстрелов.

После 18 часов боевики из гранатометов обстреливали Новомихайловку и Березовое. По Широкино террористы били из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также из пулеметов сепаратисты обстреляли обстреляли Талаковку и Марьинку. Украинские военные открывали ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении террористы вечером и ночью били из минометов 82 калибра по поселкам Малиновое и Екатериновка. Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции в Новотошковском и Новозвановке.

На Донецком направлении из района Ясиноватая боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения вели огонь по Авдеевке.

Темы: АТО Донбасс
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