Доба в АТО: 22 обстріли, в результаті підриву загинув боєць ЗСУ

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Вівторок, 11 липня 2017, 07:38

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Близько 19 години, в районі Станиці Луганській результаті підриву загинув один український воїн", - повідомили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 обстрілів.

Після 18 годин бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівка та Березове. За Широкино терористи били з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП. Також з кулеметів сепаратисти обстріляли обстріляли Талаківці і Мар'їнці. Українські військові відкривали у відповідь вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку терористи ввечері і вночі били з мінометів 82 калібру по селищам Малинове і Катеринівка. З великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в Новотошківському і Новозванівка.

На Донецькому напрямку з району Ясинувата бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння вели вогонь по Авдіївці.

Теми: АТО Донбас
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