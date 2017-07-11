В штабе АТО уточнили потери за сутки
10 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.
Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погибших и раненых в рядах ВСУ в результате боевых действий нет. В то же время в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский воин", - сказал полковник.
Украинская правда
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