В штабе АТО уточнили потери за сутки

10 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших и раненых в рядах ВСУ в результате боевых действий нет. В то же время в районе Станицы Луганской в результате подрыва погиб один украинский воин", - сказал полковник.

Украинская правда