У штабі АТО уточнили втрати за добу

10 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 боєць загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих та поранених у лавах ЗСУ внаслідок бойових дій немає. Водночас в районі Станиці Луганській в результаті підриву загинув один український воїн", – сказав полковник.

Українська правда