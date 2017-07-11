Луценко обвинил Ляшко в махинациях

В Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого произошла словесная перепалка между народным депутатом Олегом Ляшко и генпрокурором Юрием Луценко.

Так, Олег Ляшко заявил, что при назначении Юрия Луценко на должность генерального прокурора. Он напомнил, что для назначения Луценко в ГПУ был изменен закон, который ранее требовал от кандидата на должность генпрокурора иметь высшее юридическое образование.

"Я вижу в этом признаки сговора между президентом Порошенко и его кумом генеральным прокурором Луценко с целью захвата власти, монополизации власти и узурпации", - заявил Ляшко.

Ляшко попросил антикоррупционного прокурора считать его выступление депутатским запросом и возбудить дело "за нарушение закона и злоупотребление властью, за незаконное назначение на должность ГПУ".

В ответ Луценко, апеллируя к Ляшко заявил, что будет делать все возможное, чтобы любой коррупционер "сидел там, где сидели Вы за свои махинации в мундире подполковника милиции, когда Вы украли служебный автомобиль".

Кроме того, по словам Луценко, его сын и жена заплатили налоги на "суммы, исчисляемые в несколько миллионов долларов".

"У меня есть за что является жить в своем доме, кормить семью, кота, собаку и спросить, где живете вы, Олег Валерьевич", - заявил Луценко.

Татьяна Кусок, Украинская правда