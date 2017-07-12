Крымчанин заявил о своем похищении и запугивании ФСБ

В аннексированном Крыму жителя Ленино Петра Бородина неизвестные похитили из-под его дома и устроили "допрос" на пустыре.

Об этом сообщил сам Бородин в комментарии Крым.Реалии.

Бородин также накануне разместил видео в facebook с рассказом о похищении, которое произошло вечером 10 июня.

"Приехал с работы и лег спать. Потом мне позвонили и сказали, что едет ко мне какой-то друг, который не видел меня четыре года. Смотрю, какая-то машина подъехала. Из машины сказали "садись". Я сел, и мне там начали допросы устраивать. Обзывали меня. Спрашивали про какого-то Олега. Сказал, что не знаю, после чего начали мне угрожать. Я молчал и ничего не говорил", – сказал Бородин.

По словам крымчанина, спустя некоторое время ему в бок приставили пистолет и отвезли в пустырь возле Феодосии.

"Вывезли. Начали угрожать. Спрашивали за какую-то организацию, в которой я якобы состоял, кому-то что-то рассказывал – бред всякий. Один достал пистолет и начал стрелять в воздух. Пугали меня. Заставили меня написать, что я в никакой организации не состою, ознакомлен с опросом", – сказал Бородин.

Бородин добавил, что спустя три часа его отвезли к дому и сказали: "давай останемся друзьями". Он предположил, что это были сотрудники российского ФСБ.

Российские силовики не комментируют заявление крымчанина о факте похищения неизвестными.

Как известно, после аннексии в Крыму происходят массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса и граждан, которые не признают полуостров территорией России.