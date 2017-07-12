в Киеве на набережной была стрельба. Нападавшего задержали

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Среда, 12 июля 2017, 08:30

Полиция задержала человека, который во вторник вечером открыл стрельбу в Киеве на Днепровской набережной.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua 

"Стрельба в Киеве на Днепровской набережной: по горячим следам задержан нападавший… Стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция, молодцы!" – сказано в сообщении.

 

Позднее издание сообщило подробности: "Сначала произошла словесная перепалка между двумя мужчинами, в результате чего один из них открыл огонь из ФОРТ12, после чего сел в свой автомобиль и попытался скрыться".

"Знакомые потерпевшего увидели перестрелку, вызвали скорую и полицию и поехали на своей Ниве вслед за нападавшими. Нападавшие заехали на набережную, из которой только один выезд. Позже, подъехала полиция и разыскала стрелявших", - сообщили журналисты.

"Скорая приехала через 40 минут и госпитализировала пострадавшего с двумя проникающими пулями в живот", - добавляет издание.

Темы: Киев криминал
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