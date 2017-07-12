У Києві на набережній була стрілянина. Нападника затримали

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Середа, 12 липня 2017, 08:30

Поліція затримала людину, яка у вівторок увечері відкрила стрілянину в Києві на Дніпровській набережній.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

"Стрілянина в Києві на Дніпровській набережній: по гарячих слідах затримано нападника ... Стрілянина виникла "на рівному місці" біля цілодобового магазину. Після пострілів нападник спробував сховатися. Моментально спрацювала поліція, молодці!" - сказано в повідомленні.

 

Пізніше видання повідомило подробиці: "Спочатку відбулася словесна перепалка між двома чоловіками, в результаті чого один з них відкрив вогонь з ФОРТ-12, після чого сів у свій автомобіль і спробував сховатися".

"Знайомі потерпілого побачили перестрілку, викликали швидку і поліцію і поїхали на своїй "Ниві" слідом за нападниками. Нападники заїхали на набережну, з якої тільки один виїзд. Пізніше, під'їхала поліція і розшукала тих, хто стріляв", - повідомили журналісти.

"Швидка приїхала через 40 хвилин і госпіталізувала потерпілого з двома проникаючими кулями в живіт", - додає видання.

Теми: Київ кримінал
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