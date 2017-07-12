Военный погиб из-за утреннего обстрела Зайцево боевиками

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Среда, 12 июля 2017, 10:52

Один боец ​​погиб в результате обстрела боевиками позиции рядом с Зайцевым утром в среду.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня утром, в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТУ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

"От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице Бахмута. Соболезнует родным и близким погибшего", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
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