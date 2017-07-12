Вето на судью, дочь которого работала с Пшонкой, преодолели

340 просмотров
Среда, 12 июля 2017, 11:06

Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание судьи Высшего админсуда Юрий Рецебуринского в новый Верховный Суд.

Соответствующее решение комиссия вынесла на заседании 12 июля, передают "Українські новини".

Общественный совет добропорядочности наложил вето на избрание Рецебуринского судьей нового Кассационного админсуда Верховного Суда, так как он ранее выносил решения в пользу "судей Майдана", в том числе судей Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич и Виктора Кицюка.

Кроме того, в 2013 году судья Рецебуринский лишил мандата депутата Верховной Рады Сергея Власенко ("Батькивщина") за то, что тот защищал экс-премьера Юлию Тимошенко.

Также установлено, что дочка судьи была помощником тогдашнего депутата парламента Артема Пшонки ("Партия регионов") – сына бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

Тем не менее, члены ВККС признала кандидата соответствующим критериям добропорядочности. За преодоление вето проголосовали 11 членов ВККС при минимально необходимых 11, против – 2.

Как известно, с 6 июня ВККС рассматривает вето, наложенное советом добропорядочности на кандидатуры в судьи нового Верховного Суда. Комиссия намерена огласить победителей конкурса до 1 августа.

Темы: суд реформы Майдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Двум пограничникам РФ выдвинули подозрение, потом арестовали 11 июля 2017, 19:38
"Диверсант" Захтей, которого судят в Крыму, пошел на сделку со следствием 11 июля 2017, 15:05
В Киеве судьи приватизируют и продают служебное жилье - расследование 11 июля 2017, 14:58
powered by lun.ua
Главные новости
Военный погиб из-за утреннего обстрела Зайцево боевиками
"Борисполь" согласен на аудит: переговоры с "Ryanair" были обречены
В "Укрэнерго" с утра проходят обыски
Хроника 12 июля. Киевсовет освободил Черновецкого, а киевляне бунтуют против произвола милиции
Все новости
Цель-мечта

12 шагов для достижения заветной цели

Книги

"Руины бога": Отрывок из нового романа Кейт Аткинсон