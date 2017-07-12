Вето на суддю, дочка якого працювала з Пшонкою, подолали

Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала вето Громадської ради доброчесності на обрання судді Вищого адмінсуду Юрій Рецебуринського в новий Верховний Суд.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 12 липня, передають "Українські новини".

Громадська рада доброчесності наклала вето на обрання Рецебуринського суддею нового Касаційного адмінсуду Верховного Суду, адже він раніше виносив рішення на користь "суддів Майдану", у тому числі суддів Печерського райсуду Києва Оксани Царевич і Віктора Кицюка.

Крім того, в 2013 році суддя Рецебуринський позбавив мандата депутата Верховної Ради Сергія Власенка ("Батьківщина") за те, що той захищав екс-прем'єра Юлію Тимошенко.

Також установлено, що донька судді була помічником тодішнього депутата парламенту Артема Пшонки ("Партія регіонів") – сина колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки.

Проте члени ВККС визнала кандидата відповідним критеріям доброчесності. За подолання вето проголосували 11 членів ВККС при мінімально необхідних 11, проти – 2.

Як відомо, з 6 червня ВККС почала розглядати вето, накладене радою доброчесності на кандидатури в судді нового Верховного Суду. Комісія має намір оголосити переможців конкурсу до 1 серпня.