CPJ призывает Порошенко найти убийц Шеремета, а ЕС сделать резкое заявление

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Среда, 12 июля 2017, 12:30

Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем отчете по расследованию убийства Павла Шеремета призывает президента Петра Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства Павла Шеремета, а ЕС выступить с резким заявлением.

Отчет был представлен во вторник, 12 июля.

Комитет также призывает Администрацию президента требовать регулярных отчетов о ходе следствия и проинструктировать соответствующие ведомства относительно обнародования этих отчетов.

Комитет призывает президента рассмотреть возможность приглашения независимых международных следователей с целью расследования убийства Павла Шеремета для тщательного изучения каждого мотива и совершение правосудия.

Комитет призывает Порошенко "бескомпромиссно осуждать и требовать расследования всех случаев угроз и проявлений насилия против журналистов в Украине".

Ведомствам, которые проводят расследование убийства Павла Шеремета - Генпрокуратуре, СБУ, МВД и Нацполиции комитет советует исследовать журналистскую работу Шеремета в Украине как потенциальный мотив его убийства.

Комитет призывает предоставить семье Шеремета и его юридическим представителям доступ к материалам следствия об убийстве.

"Восстановить следствие по делу об убийстве Шеремета путем проверки еще неизученных версий, допросов свидетелей, которые еще не общались со следователями, опросов коллег и анализа его журналистской деятельности. Отследить и задержать потенциальных подозреваемых и тщательно проверить результаты любых параллельных, независимых расследований по делу об убийстве", - также говорится в рекомендациях.

В отчете также содержится призыв к ЕС выступить с жестким заявлением, призывая украинскую власть оперативно привлечь всех виновных, в том числе организаторов этого преступления, к ответственности.

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Темы: Дело Шеремета Порошенко
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