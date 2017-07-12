Из фракции "БПП" вышел еще один нардеп

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Среда, 12 июля 2017, 14:21

Народный депутат Олег Петренко вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий во время заседания Рады в среду.

"Уважаемый Андрей Владимирович, руководствуясь частью 3 статьи 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины", заявляю о своем выходе из состава фракции "Блока Петра Порошенко", - зачитал заявление Петренко спикер ВР.

Таким образом, согласно даннім сайта Рады, теперь фракция БПП состоит из 138 нардепов.

Как известно, заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко написал еще в конце июня, назвав причиной - неподписания президентом закона об амнистии.

Олег Твердь, УП

Темы: БПП
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