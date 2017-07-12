Із фракції "БПП" вийшов ще один нардеп

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Середа, 12 липня 2017, 14:21

Народний депутат Олег Петренко вийшов з фракції "Блок Петра Порошенка"

Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій під час засідання Ради у середу.

"Шановний Андрій Володимирович, керуючись частиною 3 статті 60 закону України "Про регламент Верховної Ради України", заявляю про свій вихід зі складу фракції "Блоку Петра Порошенка", - зачитав заяву Петренка спікер ВР.

Таким чином, згідном із сайтом Ради, після виходу Петренка фракція БПП нараховує 138 народних обранців.

Як відомо, заяву про вихід з фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Петренко написав ще наприкінці червня, назвавши причиною - непідписання президентом закону про амністію.

Олег Твердь, УП

Теми: БПП
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