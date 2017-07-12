Порошенко просит создать Министерство ветеранов

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Среда, 12 июля 2017, 15:19

Президент Петр Порошенко выступает с инициативой рассмотреть возможность создания в Украине министерства по вопросам ветеранов.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Сумы в среду.

"Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, ведь именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отчизны", – заявил Порошенко.

По словам главы государства, нужно сделать все возможное для того, чтобы ветераны чувствовали свою защищенность со стороны государства.

"За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов. Хочу поблагодарить каждого ветерана АТО", – сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что по его поручению по всей Украине создают центры помощи участникам АТО. Он открыл такой в Сумах.

"Сегодня открываем Центр помощи участникам АТО для 6 тысяч участников боевых действий Сумщины. Центр должен как можно скорее вернуть наших ветеранов к нормальной жизни и оказать им помощь в реабилитации", – сказал президент.

Также он открыл в Сумах Казацкий крест.

"Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Темы: Порошенко АТО Кабинет министров Верховная Рада
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