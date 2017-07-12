Порошенко просить створити Міністерство ветеранів

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Середа, 12 липня 2017, 15:19

Президент Петро Порошенко виступає з ініціативою розглянути можливість створення в Україні міністерства з питань ветеранів.

Про це він сказав під час робочої поїздки до Сум у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення Міністерства ветеранів, адже саме на їхньому прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни", – заявив Порошенко.

За словами глави держави, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави.

"За 2,5 роки в АТО узяли участь 300 тисяч українських воїнів. Хочу подякувати кожному ветерану АТО", – сказав Порошенко.

Теми: Порошенко АТО Кабінет міністрів Верховна Рада
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