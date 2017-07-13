Трамп заявил, что не знал о встрече сына с адвокатом РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал о встрече своего сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой всего несколько дней назад.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

"Нет, я не знал, пока пару дней назад не услышал об этом", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о встрече.

Он также заявил, что не осуждает своего сына за эту встречу.

"Я думаю, что многие люди хотели бы провести эту встречу… Кажется это была 20-минутная встреча, судя из того, что я слышу", - сказал Трамп.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Позже сын президента США заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, однако, по его словам, никакой важной информации она не предоставила и перевела разговор на вопрос усыновления российских детей и "акта Магнитского".

Трам-младший также опубликовал переписку о встрече с Весельницкой.

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.