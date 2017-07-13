100 тысяч украинцев воспользовались безвизом с ЕС – Порошенко

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Четверг, 13 июля 2017, 11:49

Более 100 тысяч украинцев воспользовались правом безвизового въезда на территорию Европейского Союза с 11 июня этого года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"11 июня, ровно месяц тому назад, украинцы в полной мере ощутили вкус истинно европейской свободы, безвизового движения в ЕС. Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, что уже более 100 тыс. украинцев, которые имеют биометрические паспорта, воспользовались своим правом на безвизовый режим", – сказал он.

По словам главы украинского государства, эти граждане собственными глазами увидели, что собой представляет ЕС и почему Украина идет туда и за что борется "молодое украинское государство".

Темы: безвиз ЕС Порошенко
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