Порошенко: 100 тисяч українців скористалися безвізом із ЄС

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Четвер, 13 липня 2017, 11:49

Понад 100 тисяч українців скористалися правом безвізового в'їзду на територію Європейського Союзу з 11 червня цього року.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час саміту Україна – ЄС у Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"11 червня, рівно місяць тому, українці повною мірою відчули смак істинно європейської свободи, безвізового руху до ЄС. Хочу проінформувати вас, шановні колеги, що вже понад 100 тисяч українців, які мають біометричні паспорти, скористалися своїм правом на безвізовий режим", – сказав він.

За словами глави української держави, ці громадяни на власні очі побачили, що таке ЄС і чому Україна йде туди і за що бореться "молода українська держава".

Теми: безвіз ЄС Порошенко
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