В штабе АТО уточнили потери за сутки

12 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения", – сказал полковник.



По словам Лысенко, это произошло во время обстрелов: 1 боец погиб в Зайцево, 1 воин получил ранения в Марьинке.



Валентина Романенко, УП