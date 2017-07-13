В штабе АТО уточнили потери за сутки

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Четверг, 13 июля 2017, 12:50

12 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения", – сказал полковник.

По словам Лысенко, это произошло во время обстрелов: 1 боец погиб в Зайцево, 1 воин получил ранения в Марьинке.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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