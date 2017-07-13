Рада решила работать дольше
Верховная Рада продлила работу в четверг до 20:00.
Такое решение поддержали 231 народный депутат.
О продлении работы парламента попросил премьер-министр Владимир Гройсман в зале ВР.
Он мотивировал это необходимостью принять в первом чтении пенсионную реформу.
Сейчас Рада рассматривает представление Генпрокуратуры о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.
Как известно, фракция БПП поддержит в первом чтении все законопроекты по пенсионной реформе.
В июне СМИ обнародовали полный текст проекта пенсионной реформы.
Александр Шумилин, УП
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