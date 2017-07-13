В Киеве под ГПУ задержали групу людей, переодетых в бойцов АТО

Полицейские задержали в Киеве группу лиц, которые прикидались участниками АТО на проплаченном митинге.



Об этом сообщила киевская полиция на своем официальном сайте.



Отмечается, что мужчин, часть из которых была одета в камуфляжную одежду, в среду заметили под зданием Генеральной прокуратуры Украины.



полиция

"При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, странно вели себя, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо здесь организовано переодевался в камуфляж", - сообщили в полиции.



"Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были одеть военную форму ВСУ и, делая вид участников АТО, держать плакаты провокационного содержания", - добавили в ведомстве.

полиция

Сообщается, что после общения с правоохранителями и дачи объяснений всех мужчин отпустили.



Украинская правда, УП