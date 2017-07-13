У Києві під ГПУ затримали молодиків, переодягнених у бійців АТО

Поліцейські затримали у Києві групу осіб, які вдавали учасників АТО на проплаченому мітингу.

Про це повідомила київська поліція на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що чоловіків, частина із яких була одягнена у камуфляжний одяг, у середу помітили під будівлею Генеральної прокуратури України.

"При відпрацюванні оперативної інформації про можливі провокації увагу правоохоронців привернули чоловіки, які дивно поводилися, мали із собою великі господарські сумки та дехто прямо тут організовано переодягався у камуфляж", - повідомили в поліції.

Поліція

"Зʼясувалося, що більшість із них – уродженці західних областей, які прибули у столицю у пошуках роботи. У своїх поясненнях вони вказали, що поблизу залізничного вокзалу до них підійшов чоловік і запропонував за 400 гривень взяти участь у акції. При цьому вони мали одягнути військову форму ЗСУ і, вдаючи учасників АТО, тримати плакати провокаційного змісту", - додали у відомстві.

поліція

Повідомляється, що після спілкування із правоохоронцями та надання пояснень усіх чоловіків відпустили.

Українська правда, УП