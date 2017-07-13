Добкина в Раде не задерживали, а вызвали на пятницу в ГПУ

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Четверг, 13 июля 2017, 18:53

Генеральный прокурор Юрий Луценко вызвал в ГПУ народного депутата Михаила Добкина, разрешение на арест которого в четверг дала Верховная Рада.

Об этом Луценко заявил с трибуны парламента после голосования в Верховной Раде за снятие неприкосновенности и арест Добкина.

Генпрокурор также вызвал в комнату аппарата Верховной Рады нардепов Розенблата и Полякова.

Прошу зайти в комнату аппарата ВР народному депутату Полякову и Розенблату.

"Народному депутату Добкину объявляю вызов в ГПУ завтра на 14:00. Надеюсь, к этому времени суд примет все необходимые решения для реализации решения Верховной Рады", - сказал Луценко.

Как известно, в четверг Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина, которого подозревают в аферах с землей.

Добкин отрицает все обвинения.

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Татьяна Кусок, УП

Темы: Добкин
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