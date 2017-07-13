Рада дозволила арештувати Добкіна

Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

"За" проголосували 288 народних депутатів.

Також народні депутати дали згоду на затримання та арешт опоблоківця.

"За" подання про затримання - 250 голосів.

"За" дозвіл на арешт проголосували 242 нардепи.

Представляючи подання генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що зараз почався процес "скасування касти недоторканних".

В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник нагадав, що профільний комітет ВР визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності Добкіна достатньо обґрунтованим, однак не побачив підстав для затримання й арешту.

Сам Добкін, виступаючи в Раді, зазначив що справа проти нього "розсиплеться в суді".

Як повідомлялося, під час засідання в четвер низка народних депутатів вимагали поставити питання недоторканності першочерговим.

Позафракційний народний депутат Юрій Левченко також звинуватив уряд і коаліцію у змові з Опозиційним блоком - голоси за бюджет в обмін на непідтримку арешту Добкіна.

Як свідчать дані на сайті парламенту, за збільшення державного бюджету проголосували 22 члени фракції "Опозиційний блок".

Водночас, як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, БПП дав 98 голосів за затримання та 91 голос – за арешт Добкіна. Утрималися – 11 та 12 нардепів відповідно.

"Проти" затримання та арешту голосував представник "Народного фронту" Павло Пинзеник та фракція Опоблоку.

Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю близько 227 млн грн.

Добкін заперечує всі обвинувачення.

Під час засідання комітету у середу Луценко припустив, що Добкін може втекти за кордон.

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Валентина Романенко, УП