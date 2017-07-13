Акция под Радой сворачивается

Участники акции за отмену депутатской неприкосновенности, митинговавшие у здания Верховной Рады, разблокировали ул. Грушевского и покидают место проведения акции.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", обстановка возле здания парламента спокойная. Активисты "Национального корпуса" покинули ул. Грушевского, убрав все плакаты и мусор. Также разъезжаются представители Автомайдана.



Движение автотранспорта по улице разблокировано.



Вместе с тем, на Площади Конституции с другой стороны здания Верховной Рады остаются около сотни человек в камуфляжной форме, некоторые из них называют себя представителями движения "Варта". С площади уже убрали две сцены.



По данным представителей Национальной полиции, за день возле парламента не зафиксировано серьезных инцидентов, никто не был задержан.



По словам сотрудников медицинской службы, за медпомощью никто не обращался.



Ранее участники акции за отмену депутатской неприкосновенности встретили решение парламентариев о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина ликованием и зажиганием дымовых шашек.