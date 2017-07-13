Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активисты перекрыли все выезды из ВР, полиция - Грушевского

Четверг, 13 июля 2017, 11:00

Активисты, которые собрались под Верховной Радой, заблокировали выезды для депутатов.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

В частности представители Автомайдана, а позже и Нацкорпуса полностью загородили боковой забор на улице Грушевского и перекрыли автомобильный выезд из внутреннего двора парламента.

 

Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход в Совет также заблокировано - заблокировано все здание комитета, с которого ведет подземный переход.

В свою очередь полиция, по состоянию на 10:55 перекрыла улицу Грушевского.

 

Полиция пыталась оттеснить протестующих от входа.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаакцииполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
16:16
Международный комитет выступил против цензуры художников, поддерживающих палестинский народ
16:13
Артсистемы как в НАТО, более дешевые FPV и самодельная ПВО: Камышин рассказал о производстве в Украине 
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
Все новости...
Реклама: