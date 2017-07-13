Активисты перекрыли все выезды из ВР, полиция - Грушевского
Четверг, 13 июля 2017, 11:00
Активисты, которые собрались под Верховной Радой, заблокировали выезды для депутатов.
Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.
В частности представители Автомайдана, а позже и Нацкорпуса полностью загородили боковой забор на улице Грушевского и перекрыли автомобильный выезд из внутреннего двора парламента.
Со стороны улицы Садовой возле комитетов подземный проход в Совет также заблокировано - заблокировано все здание комитета, с которого ведет подземный переход.
В свою очередь полиция, по состоянию на 10:55 перекрыла улицу Грушевского.
Полиция пыталась оттеснить протестующих от входа.
Украинская правда