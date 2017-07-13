Нардеп Константиновский сдает мандат

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Четверг, 13 июля 2017, 23:41

Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата народного депутата.

Об этом он сообщил на Facebook в четверг вечером.

"Сегодня принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР и, надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", - написал Константиновский.

Константиновский заявил, что почти три года в Раде были самыми мрачными в его жизни.

"Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу работая в бизнесе. Мне кажется, наши рестораны и клубы делали Киев хоть немного более комфортным и европейским. Благодарю своих избирателей за доверие и прошу прощения за то, что не смог полный срок защищать их интересы. Борьбу за возвращение земли совхоза "Пуща-Водица" буду продолжать, команда юристов уже работает", - написал политик.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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