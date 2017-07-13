Нардеп Константіновський здає мандат

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Четвер, 13 липня 2017, 23:41

В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову від мандата народного депутата.

Про це він повідомив на Facebook в четвер увечері.

"Сьогодні прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата. Завтра вранці вона буде в секретаріаті ВР і, сподіваюся, буде проголосована на наступній сесії. Вперше я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав Константіновський.

Константіновський заявив, що майже три роки в Раді були найбільш похмурими в його житті.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь працюючи в бізнесі. Мені здається, наші ресторани і клуби робили Київ хоч трохи більш комфортним і європейським. Дякую своїм виборцям за довіру і прошу вибачення за те, що не зміг повний термін захищати їхні інтереси. Боротьбу за повернення землі радгоспу "Пуща-Водиця" буду продовжувати, команда юристів вже працює", - написав політик.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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