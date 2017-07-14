В России определят, что такое вмешательство во внутренние дела

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Пятница, 14 июля 2017, 08:44

В России перед выборами хотят разработать критерии вмешательства во внутренние дела для выявления и борьбы с "иностранными агентами".

Об этом пишет российская газета Коммерсант.

Этим займется Комиссия по защите государственного суверенитета при Совете федерации. К ее работе бдут привлечены ФСБ, Центризбирком, Минюст, МИД, Служба внешней разведки, судейское сообщество, а также администрацию президента.

На первом в СФ заседании экспертной группы временной комиссии по защите государственного суверенитета глава комиссии Андрей Климов заявил, что законодательные инициативы, направленные на борьбу с вмешательством во внутренние дела РФ, могут быть обнародованы в октябре—декабре.

В ближайшее время комиссия займется разработкой критериев вмешательства во внутренние дела.

"Если мы не начнем с разработки критериев вмешательства, дальше мы не продвинемся ни по одной теме. Отличить информирование от вмешательства без критериев не все смогут",— сказал Климов.

При этом он заявил, что после создания комиссии, в ее адрес "раздалась резкая критика некоторых изданий с иностранным финансированием".

Член ЦИКа Антон Лопатин попросил СФ помочь избиркому в преддверии выборов с выявлением "иностранных агентов".

"Законодательство рассчитано на порядочного избирателя, и нужно понимать, что этим могут воспользоваться эксперты, агенты, которые отрабатывают иностранные капиталы. О ком идет речь, я думаю, вы понимаете",— сказал он, все-таки пояснив, что имеет в виду как организации, так и физических лиц.

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