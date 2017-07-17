Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности результатов опроса, согласно которому он имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех американских президентов за последние 70 лет.

Как написал Трамп на своей странице в Twitter, опросы АBC и Washington Post были самыми неточными в период предвыборной гонки.

При этом президент США добавил, что рейтинг в почти 40% "не так уж и плохо в нынешнее время".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

16 июля ABC News и The Washington Post опубликовали данные совместного опроса, согласно которому только 36% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены его работой.

Приблизительно настолько низкими показатели одобрения (39%) после полугодового пребывания на посту были у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года.