Трамп прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

Президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности результатов опроса, согласно которому он имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех американских президентов за последние 70 лет.

Как написал Трамп на своей странице в Twitter, опросы АBC и Washington Post были самыми неточными в период предвыборной гонки.

При этом президент США добавил, что рейтинг в почти 40% "не так уж и плохо в нынешнее время".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time!