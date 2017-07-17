Трамп прокоментував рекордне падіння свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп сумнівається в достовірності результатів опитування, згідно з яким він має найнижчий рейтинг підтримки серед всіх американських президентів за останні 70 років.

Як написав Трамп на своїй сторінці в Twitter, опитування АBC і Washington Post були самими неточними в період передвиборної гонки.

При цьому президент США додав, що рейтинг в майже 40% "не так вже й погано в нинішній час".

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2017

16 липня ABC News і The Washington Post опублікували дані спільного опитування, згідно з яким тільки 36% американців схвалюють діяльність Трампа на посаді президента, в той час як 58% респондентів не задоволені його роботою.

Приблизно настільки низькими показники схвалення (39%) після піврічного перебування на посаді були у президента Джеральда Форда в лютому 1975 року.