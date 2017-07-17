Украина готова помочь Молдове вернуть Приднестровье – Порошенко

Украина готова способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдовы.

Такое заявление сделал в понедельник президент Украины Петр Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге для СМИ в Одесской области.

"Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориально целостности, суверенитету Республики Молдова и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье", - цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, премьер-министр Молдовы назвал заявления о "блокаде" Приднестровья Украиной и Молдовой спекуляциями.

"Странно слышать разного рода спекуляции относительно так называемой блокады Приднестровья со стороны молдавской и украинской властей. Мы должны посмотреть на то, что экспорт своей продукции в Украину, к примеру, в 2015-2016 годах составил почти $10 млн с этой территории, а 60% от общего экспорта из этого региона был в страны ЕС", - сказал Филип.

Он также добавил, что подобные объемы экспорта в страны ЕС могут не нравится "лидерам" Приднестровья.

Как сообщалось, 17 июля Порошенко и Филипп открывают совместный контрольно-пропускной пункт "Кучурган - Первомайск" на приднестровском сегменте украинского-молдавской границы.