Україна готова допомогти Молдові повернути Придністров'я – Порошенко
Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності і суверенітету Молдови.
Таку заяву зробив у понеділок президент України Петро Порошенко на спільному з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу для ЗМІ в Одеській області.
"Ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіально цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити все для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї", - цитує Порошенка "Інтерфакс-Україна".
У свою чергу, прем'єр-міністр Молдови назвав заяви про "блокаду" Придністров'я Україною та Молдовою спекуляціями.
"Дивно чути різного роду спекуляції щодо так званої блокади Придністров'я з боку молдовської та української влади. Ми повинні подивитися на те, що експорт своєї продукції в Україну, наприклад, в 2015-2016 роках склав майже 10 млн доларів з цієї території, а 60% від загального експорту з цього регіону був в країни ЄС", - сказав Філіп.
Він також додав, що подібні обсяги експорту до країн ЄС можуть не подобається "лідерам" Придністров'я.
Як повідомлялося, 17 липня Порошенко і Філіп відкривають спільний контрольно-пропускний пункт "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.
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