На экс-чиновника Крыма завели дело за госизмену

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Понедельник, 17 июля 2017, 17:50

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за государственную измену в отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпркоуратуры.

По данным ведомства, своими действиями экс-чиновник способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства.

"В частности, осознавая, что начиная с февраля 2014 года территория Крыма временно не подконтрольна органам власти Украины, по личным мотивам, вопреки интересам Украины, решил перейти на сторону врага путем трудоустройства на условиях оккупационной власти", - отметили в ГПУ.

После принятия присяги судебных приставов Российской Федерации, гражданина Украины назначили исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России по нелегитимному государственному образованию "Республика Крым".

Украинская правда

Темы: Крым Генпрокуратура
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