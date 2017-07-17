На экс-чиновника Крыма завели дело за госизмену
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство за государственную измену в отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба Генпркоуратуры.
По данным ведомства, своими действиями экс-чиновник способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства.
"В частности, осознавая, что начиная с февраля 2014 года территория Крыма временно не подконтрольна органам власти Украины, по личным мотивам, вопреки интересам Украины, решил перейти на сторону врага путем трудоустройства на условиях оккупационной власти", - отметили в ГПУ.
После принятия присяги судебных приставов Российской Федерации, гражданина Украины назначили исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России по нелегитимному государственному образованию "Республика Крым".
Украинская правда
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