Депутаты подрались под Печерским судом

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Вторник, 18 июля 2017, 09:45

Во вторник под Печерским судом произошла стычка депутатов от Радикальной партии Игоря Мосийчука и от БПП Сергеем Каплин.

Потасовку прокомментировал Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Только что под Печерским судом краснопузые гниды во главе с нардепом от БПП Каплиным на деньги пророссийских олигархов Левочкина-Фирташа устроили якобы перформанс-митинг против Радикальной партии Олег Ляшко. Пришлось вспомнить старые добрые времена и заплевав рожу Каплину, дать звиздюлей краснорожим наемникам олигархов и порвать несколько красных тряпок", - написал он.

 

Каплин событие пока не комментирует.

Печерский суд должен рассмотреть представление НАПК по Олега Ляшко. НАПК обвиняет его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".

Украинская правда

Темы: Ляшко
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