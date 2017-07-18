Депутати побилися під Печерським судом

У вівторок під печерським судом сталася сутичка депутатів від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і від БПП Сергієм Капліним.

Сутичку прокоментував Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно під Печерським судом червонопузі гниди на чолі з нардепом від БПП Капліним на гроші проросійських олігархів Льовочкіна-Фірташа влаштували нібито перформенс мітинг проти Радикальної партії Олег Ляшко. Довелося згадати старі добрі часи і заплювавши пику Капліну, дати звіздюлей червонопиким найманцям олігархів і пошматати декілька червоних ганчірок", - написав він.

ФБ Мосійчука

Каплін подію поки не коментує.



Печерський суд має розглянути подання НАЗК щодо Олега Ляшка. НАЗК звинувачує його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Мосійчук стверджує, що газета не виходить "вже близько 10 років".

У своїй декларації Ляшко задекларував 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".