Порошенко отреагировал на "Малороссию": Захарченко - не политическая фигура

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Вторник, 18 июля 2017, 12:42

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом, несмотря на какие-либозаявления со стороны боевиков.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-конференции в Грузии, отвечая на вопрос Reuters.

"Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом", - заявил он.

Кроме того, Порошенко заявил, что главарь боевиков Захарченко не является политической фигурой.

"Захарченко - не политическая фигура, а марионетка, которая транслирует кремлевские заявления", - отметил Порошенко.

Украинская правда

Темы: Донбасс Порошенко Росcия
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