Порошенко відреагував на "Малоросію": Захарченко – не політична фігура

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Вівторок, 18 липня 2017, 12:42

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які ініціативи з боку бойовиків.

Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції у Грузії, відповідаючи на питання Reuters.

"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - заявив Порошенко, слова якого у твіттері навів його речник Святослав Цеголко.

Крім того, Порошенко заявив, що ватажок бойовиків Захарченко не є політичною фігурою.

"Захарченко - не політична фігура, а маріонетка, яка транслює кремлівські заяви", - зазначив Порошенко, слова якого навів співробітник прес-служби АП Ярема Дух.

Як відомо, раніше ватажок ОДРО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Українська правда

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