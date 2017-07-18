Порошенко відреагував на "Малоросію": Захарченко – не політична фігура
Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які ініціативи з боку бойовиків.
Про це президент Петро Порошенко заявив на прес-конференції у Грузії, відповідаючи на питання Reuters.
"Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом", - заявив Порошенко, слова якого у твіттері навів його речник Святослав Цеголко.
Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) July 18, 2017
Крім того, Порошенко заявив, що ватажок бойовиків Захарченко не є політичною фігурою.
"Захарченко - не політична фігура, а маріонетка, яка транслює кремлівські заяви", - зазначив Порошенко, слова якого навів співробітник прес-служби АП Ярема Дух.
"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ— Yarema Dukh (@yarko) July 18, 2017
Як відомо, раніше ватажок ОДРО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.
Українська правда
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