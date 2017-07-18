От крымских оккупантов потребовали отменить запрет Меджлиса
Адвокат Николай Полозов оспорил в Верховном суде оккупированного Россией Крыма его же решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Сегодня (18 июля - ред.) мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН", - написал юрист.
Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи Приказом Международного суда ООН pic.twitter.com/UzvltvOGuG— Николай Полозов (@nikolai_polozov) July 18, 2017
Как сообщалось, 19 апреля Международный суд ООН согласился на введение мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в Крыму. В частности, суд обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымских татар.
Украинская правда
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