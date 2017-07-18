Від кримських окупантів вимагають скасувати заборону Меджлісу

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Вівторок, 18 липня 2017, 14:20

Адвокат Микола Полозов оскаржив у Верховному суді окупованого Росією Криму його ж рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні (18 липня - ред.) мною подано заяву про перегляд рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу у зв'язку Наказом Міжнародного суду ООН", - написав юрист.

Як повідомлялося, 19 квітня Міжнародний суд ООН погодився на вжиття заходів за позовом "Україна проти РФ" для захисту національних меншин в Криму. Зокрема, суд зобов'язав Росію скасувати заборону Меджлісу кримських татар.

Українська правда

Теми: Меджліс Крим
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