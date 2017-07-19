День в АТО: 7 обстрелов со стороны боевиков, 1 погибший, ВСУ отвечали

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Среда, 19 июля 2017, 19:38

Пророссийские боевики совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в среду. В результате этого погиб один военный.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.

"В 12 и 14 часов наши позиции вблизи Павлополя боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Около полудня по Марьинке работал вражеский снайпер. В результате обстрела получил смертельное пулевое ранение военнослужащий сил АТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, снайпер незаконных вооруженных формирований вел огонь по Новотроицкому, а в 15.10 преступники обстреляли это же поселок из вооружения БМП.

"На Донецком направлении, ночью, боевики били из миномета калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам под Авдеевкой. А по шахте Бутовка вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Силы АТО, согласно информации, в течение дня 4 раза открывали ответный огонь.

"Анализируя ситуацию вдоль линии разграничения за предыдущие дни, можно сделать выводы, что в светлое время суток, когда активно работают наблюдатели, боевики уменьшают количество обстрелов. Ночью враг активизирует провокационный огонь и явно пытается втянуть силы АТО в вооруженное противостояние", - рассказали в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
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