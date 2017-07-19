День в АТО: 7 обстрілів з боку бойовиків, ЗСУ відповідали

Проросійські бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил України у середу.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"О 12 та 14 годині наші позиції поблизу Павлополя бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатомету. Близько опівдня, по Мар’їнці працював ворожий снайпер. Внаслідок обстрілу отримав смертельне кульове поранення військовослужбовець сил АТО", - сказано у повідомленні.

Окрім того, снайпер незаконних збройних формувань вів вогонь по Новотроїцькому, а о 15.10 злочинці обстріляли це ж селище з озброєння БМП.

"На Донецькому напрямку, вночі, бойовики били з міномету калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів по українських захисниках під Авдіївкою. А по шахті Бутівка вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.

Сили АТО, згідно з інформацією, протягом дня 4 рази відкривали вогонь у відповідь.

"Аналізуючи ситуацію вздовж лінії розмежування за попередні дні, можна зробити висновки, що у світлу пору доби, коли активно працюють спостерігачі бойовики зменшують кількість обстрілів. Уночі, ворог активізує провокативний вогонь і явно намагається втягнути сили АТО у збройне протистояння", - розповіли у прес-центрі.

Українська правда