Минюст зарегистрировал партию Савченко
Народный депутат Надежда Савченко сообщила, что Минюст зарегистрировал ее партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Об этом политик сообщила на Facebook.
"Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, а еще и лидер и председатель политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала нардеп, добавив, что партию зарегистрировали 17 июля.
"Эта партия не будет формироваться привычным образом, мы не будем набирать много членов партии, раздавать всем членские билеты, указывать что делать и учить как партию любить. Вы можете стать сторонником действий партии, если вы понимает то идею и разделяете концепцию изменения политической системы в Украине", - отметила Савченко.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.