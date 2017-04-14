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Савченко рассказала о своей партии

Пятница, 14 апреля 2017, 12:13

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что поставила свое имя под названием партии "Наступ".

Об этом она заявила журналистам в кулуарах парламента 14 апреля.

"Вчера в СМИ была информация, что я создала партию имени меня. Это не партия имени меня, он создана львовянами под названием" Наступ". На съезде мы изменили название и переизбрали меня председателем. Мы выбрали руководящие органы партии, куда вошли мои помощники ", - сказала нардеп.

По ее словам, партия будет называться "Гражданская платформа Надежды Савченко".

Савченко объяснила, что поставила свое имя под этой партией для идеи об изменении политической системы.

"Как именно? Возможно, конструкция этого механизма людям будет не очень понятна, потому что она будет новой и будет отличаться от всех политических партий, которые были до того", - заявляет Савченко.

По ее словам, есть эксперты "из народа", готовые выписать для Украины новую программу.

Украинская правда

Темы: Савченко Надежда
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