Путин подписал закон о включении прибережных вод Крыма в СЭЗ

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Воскресенье, 2 июля 2017, 09:52

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны (СЭЗ) региона".

Новый закон размещен в субботу на официальном портале правовой информации, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

В октябре 2016 года правительство России одобрило проект изменений в закон, расширяющий крымскую СЭЗ. Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня.

Как отмечается в сообщении, принимая подобное решение, правительство РФ предполагало, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав СЭЗ "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны, и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

Темы: Росcия Крым Путин
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