В Днепропетровской области во время учений ранены 8 военных

В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Так, 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.

Из них четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.