В Днепропетровской области во время учений ранены 8 военных
В Днепропетровской области на 239 общевойсковом полигоне во время учений ранены 8 военнослужащих.
Об этом сообщает Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.
Так, 20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239 общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих.
Из них четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, трое - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт Черкасское).
Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.
Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.
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