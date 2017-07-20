На Дніпропетровщині під час навчань поранено 8 військових

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Четвер, 20 липня 2017, 17:59

На Дніпропетровщині на 239 загальновійськовому полігоні під час навчань поранено 8 військових.

Про це повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України.

Так, 20 липня під час проведення змагань на кращий танковий екіпаж на 239 загальновійськовому полігоні отримали травми восьмеро військовослужбовців.

Із них чотирьох госпіталізовано до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває у 68 військовому госпіталі (смт. Черкаське).

Для з’ясування причин та обставин травмування розпочато службове розслідування.

Попередньо встановлено, що військовослужбовці отримали травми різної ступені важкості внаслідок вибуху інженерного боєприпасу.

Теми: армія
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