Участковые пытали людей, чтобы увеличить раскрываемость преступлений

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Четверг, 20 июля 2017, 22:54

Трех участковых офицеров сектора превенции Покровского отдела полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий, в частости, в пытках, и сбыте наркотиков.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Следствие установило, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве.

В частности, подозреваемые передавали наркозависимым наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, зафиксированы факты избиения и пытки задержанных лиц.

"Так, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов полиции, побудили задержанного взять на себя ответственность за уголовное преступление, которого он не совершал. Получив отказ от задержанного, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам", - сообщили в прокуратуре.

Продолжается расследование по ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины продолжается.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Донецкая область права человека
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